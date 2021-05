Hinteregger sieht Rückschläge als Warnung für EM

„Ich hoffe, dass das ein bisschen eine Warnung war.“ Nicht nur die jüngste Team-Zusammenkunft sei unzufriedenstellend gewesen. Schon in den zwei oder drei Lehrgängen davor hätte man trotz Siegen „spielerisch nicht überzeugt“, meinte der 28-Jährige von Eintracht Frankfurt. „Wir haben die Leichtigkeit nicht gehabt, obwohl wir eigentlich die Klassespieler haben.“ Diese Leichtigkeit soll sich das ÖFB-Team laut Hinteregger nun in den EM-Tests am Mittwoch in England und am Sonntag gegen die Slowakei holen. Vor der verpatzten EM 2016 in Frankreich seien schon die Testspiele „nicht optimal“ gewesen, erinnerte der Kärntner. „Damals haben wir gedacht, wir können den Schalter leicht umlegen - das war aber nicht der Fall. Diesmal müssen wir das genau andersrum machen.“ Die Tests seien „extrem wichtig“.