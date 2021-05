Caruso gewinnt 20. Etappe ++ Bernal vor Gesamtsieg

Der 24-jährige Bernal hatte in seinem Ineos-Kollegen Daniel Martinez, dem Etappen-Dritten und Gesamt-Sechsten, erneut einen perfekten Helfer und kam Caruso im Finish immer näher. „Wir hatten die Situation im Griff“, erklärte Bernal. Er nimmt die Prüfung gegen die Uhr optimistisch in Angriff. „Mit zwei Minuten Vorsprung bin ich in einer guten Position.“ Der Kolumbianer gewann heuer bereits zwei Etappen der 104. Giro-Auflage ...