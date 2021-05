Ausbau treibt die Qualitätsoffensive weiter an

Um insgesamt viereinhalb Millionen Euro wurde der Honeder-Standort in Engerwitzdorf zuletzt ausgebaut, in den nächsten Tagen sollen die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. „Seit meine Frau und ich 1993 den Betrieb übernommen haben, investieren wir in Qualität“, betont Reinhard Honeder, der an der Spitze der Firma steht, die 250 Mitarbeiter zählt. Einer davon ist Sohn Franz.