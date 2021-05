Neues Cluster von seltener Variante in Frankreich

Im Westen Frankreichs ist ein weiteres Cluster einer sehr seltenen Coronavirus-Variante aufgetreten. Bis Donnerstag seien 37 Infektionen mit der Variante nachgewiesen worden, der Großteil in der Gemeinde Niort, teilten die französischen Behörden am Freitag mit. Es handelt sich um dieselbe Virusvariante, die vergangene Woche bereits gehäuft in einem Viertel von Bordeaux nachgewiesen worden war.