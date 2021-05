Zillertaler Festival: Viel Schauspiel, viel Musik

„Prima La Musica“ erstmaliger Festival-Partner

Heuer wurde, als eine zukunftsorientierte Premiere, mit „Prima La Musica“ ein Partner für die dem Festival so wichtige Jugendförderung gefunden. „Ohne unsere jungen Musiker und Künstler hat die Kultur in unserem Land keine Zukunft“, ist Festivalleiter Crepaz überzeugt. Einigen Preisträgerinnen und Preisträgern wird in Stumm – solistisch und im Ensemble – daher eine professionelle Bühne geboten. Das gesamte Programm findet man unter: www.stummerschrei.at