Ennser Wirte mussten erweiterte Plätze zurückbauen

Willkommen in Schilda, Entschuldigung Enns! Dass ein Nicken und prinzipielle Zustimmung aller Fraktionsobleute zur Ausdehnung der Schanigärten am Stadtplatz nicht einer Erlaubnis gleichkommt, bekamen am Freitag ein halbes Dutzend Wirte zu spüren. Die Gastronomen mussten ihre Erweiterungen sofort zurückbauen.