Bosnische Serben: Schmidts Ernennung „unannehmbar“

Der Lenkungsausschuss des Friedensimplementierungsrates (PIC) für Bosnien-Herzegowina hatte sich am Donnerstag nach monatelangem Tauziehen auf die Ernennung Schmidts zum Nachfolger des österreichischen Diplomaten Valentin Inzko verständigt, der seit über zwölf Jahre die internationale Gemeinschaft in Sarajevo vertritt. Schmidt soll sein neues Amt am 1. August antreten.