Familienerlebnis rund um den Latschau-Stausee

Die Spuren von Eis und Schnee

Dort, wo man sich dem Kristakopf nähert, sind auf einem Felssporn Rundungen zu erkennen. Dabei handelt es sich um sogenannte Gletscherschliffe – so werden Schleifspuren am Fels genannt, die durch Gletscherfluss, also der Talwärtsbewegung des Eises, entstanden sind. Am Höhepunkt der letzten Eiszeit war der Kristakopf von einem rund 1000 Meter dicken Eispanzer bedeckt. Auch die vom Gletscher mitgeführten Steine haben ihre Spuren an der Felsoberfläche hinterlassen – sie sind für den genauen Beobachter auch heute noch als Schrammen und Kratzer am Gletscherschliff erkennbar.