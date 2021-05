Thiem: „Das ist für mich der schönste Platz“

Seine Form sollte Thiem in den nächsten Tagen besser rasch finden, denn die Auslosung ist nicht einfach. Zum Start wartet Sandplatz-Spezialist Pablo Andujar, der zuletzt Roger Federers Comeback vermieste. Gegen den Spanier hat Thiem aber eine 3:0-Bilanz. Danach würden Federico Delbonis oder Radu Albot warten, in Runde drei laut Papierform Fabio Fognini. Rekordsieger Rafael Nadal, der seit gestern auch eine Statue in Roland Garros hat, wurde als ungewohnte Nummer drei in die Hälfte von Novak Djokovic gelost. Thiem könnte erst im Finale auf einen der beiden treffen. So weit darf man jetzt aber nicht denken.