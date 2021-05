Nadal in Roland Garros mit Mega-Statue geehrt

Eine derartige Ehre wird aktiven Sportlern eher selten zuteil: Vor Beginn der French Open in Paris hat man dem erfolgreichsten Sandplatz-Tennisspieler in der Geschichte von Roland Garros eine Statue gewidmet. Rafael Nadal war bei der Enthüllung am Freitag selbst anwesend. Das Werk steht vor dem neuen zentralen Eingang am umgestalteten „Garten der Musketiere“.