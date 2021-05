100 Millionen Euro machen NÖ jetzt zum Radland

Man wolle dafür einen breiten Mix an Maßnahmen setzen. So werden Radwege gefördert, auch Rad-Initiativen sollen ausgebaut und sogenannte Radhauptstädte ausgezeichnet werden. Gebündelt werden die Aktivitäten bei der Gesellschaft Radland NÖ. Auf diesem Weg will man in den kommenden zehn Jahren Investitionen für die aktive Mobilität in Niederösterreich in Höhe von rund 100 Millionen Euro auslösen.