Gewalt gegen Frauen - Hilfe für Männer

In keinem Land der EU werden mehr Frauen als Männer ermordet als in Österreich. Seit Jahresbeginn sind elf Frauen ihren ehemaligen oder aktuellen Partnern zum Opfer gefallen: Das ist der traurige Anlass für eine weitere Initiative des Sozialressorts des Landes Steiermark und von SPAR Steiermark, die in den kommenden Wochen Gewaltschutz landesweit zum Thema macht und sich dabei ganz dezidiert an Männer richtet. In allen SPAR-Filialen werden mehr als 25.000 Info-Folder mit Kontaktdaten von Gewaltschutzeinrichtungen aufgelegt. Auf Zehntausenden Kassabons werden die Nummern des Männernotrufes Steiermark und des Gewaltschutzzentrums aufgedruckt. Zudem machen Plakate vor und in den Filialen auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam. „Gewalt ist keine Privatsache, sondern sie geht alle an. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Betroffenen den Weg heraus zu ermöglichen. Wir sehen, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns auch um jene Männer kümmern, die zu Gewalt neigen“, betont Soziallandesrätin Doris Kampus.