In der tickenden Bombe von Krsko

Freilich will das Management mit seinem Sanctus zum Fast-unmöglich-Vorhaben alle Bedenken ausräumen: „Wir arbeiten ständig an Verbesserungen der Sicherheit, investieren jährlich Millionen dafür“, versichert Cerjak mehrfach eindringlich. Sein Vortrag dauert zwei Stunden, alle Erklärungen sind penibel untermauert mit einer Unzahl an Powerpoint-Folien. Geschichte, Struktur, viele Adaptierungen und neue Sicherheitsmaßnahmen - da tut eine kleine Pause zwischendurch gut. Als wir vor die Tür des Besprechungsraumes gehen, bemerken wir erst, dass wir von zwei bewaffneten Security-Männern bewacht werden, die vor den Türen positioniert sind. Wo wir hin wollen, fragt einer - und heftet sich an unsere Fersen.