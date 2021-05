AKW Krško: Wir müssen endlich aufwachen!

Ein Aufwachmoment, den die steirische Politspitze bislang nie hatte. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) taucht in den Archiven im Zusammenhang mit dem Schrott-Reaktor in Krško nur ein einziges Mal auf: Nach einem Treffen mit dem slowenischen Außenminister vor vier Jahren zeigte er sich wörtlich „erfreut“, dass unser südlicher Nachbar eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung zur Laufzeitverlängerung des AKW unterstützen will. Freude statt Widerstand.