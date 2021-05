Fitnesscenter kassierten trotz Sperre Beiträge ein

Zwei von der AK geklagte Studios haben sämtliche Beträge an ihre Mitglieder zurückgezahlt. In einem Fall rund 301 Euro, in zwei andern Fällen rund 154 bzw. 164 Euro. Weitere Verfahren und Verbandsklagen laufen noch. Hintergrund: Die AK Wien verzeichnete seit dem ersten Lockdown 3500 Anfragen und Beschwerden über die Praxis ihres Fitnesscenters. Geschlossen hin oder her. Viele Betreiber vertreten gegenüber ihren Kunden die Ansicht, dass Beiträge auch ohne Gegenleistung weiter zu zahlen sind und sich Mitgliedsverträge automatisch verlängern.