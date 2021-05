Matura heuer mit Tests und 60 Minuten zum Lüften

„Ich bin nervös, aber zugleich froh, mein Wissen unter Beweis stellen zu können!“, meinte Marie-Christine Stein (18), Maturantin in der Modeschule Ebensee. Am Donnerstag, gleich am ersten Tag der diesjährigen Zentralmatura, musste sie den „Nasenbohrertest“ machen, kaum hatte sie das Schulhaus betreten.