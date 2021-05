Fleisch teurer machen? SPÖ schießt gegen Köstinger

„Förderung von Großbauern und Agrarindustrie ist ein Systemproblem“

Ihm zufolge seien laut Wiener Tafel in Österreich bald eine Million Menschen auf Lebensmittelspenden angewiesen. Lercher: „Mit einem Ministereinkommen von 18.000 Euro kann Köstinger leicht und locker behaupten, dass die Lebensmittelpreise bei Fleisch in Österreich einfach um 33 Prozent steigen sollen.“ Im jetzigen System käme das laut Lercher nur dem Handel und den Großbauern zugute. „Wir müssen das System ändern, und zwar für die Produzenten und Konsumenten“, fordert Lercher. Die jahrzehntelange Förderung von Großbauern und Agrarindustrie in der ÖVP sei ein Systemproblem, „das rasch behoben werden muss“.