Das neue Gipfelkreuz mit dem „Segen von oben“

Pfingsten steht vor der Tür - was wir da genau feiern, sollte an dieser Stelle natürlich nicht unerwähnt bleiben und erklärt die Volkskultur: „Der Name ’Pfingsten’ stammt aus dem Griechischen und benennt den fünfzigsten Tag nach Ostern. Die Christen feiern die Vollendung der Auferstehung Jesu und seine bleibende Gegenwart durch das Wirken des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass an diesem Tag, die Aposteln vom Heiligen Geist erfüllt wurden und in fremden Sprachen reden konnten, um die Auferstehung in allen Himmelsrichtungen weiterzugeben.“ Was es dazu an Bräuchen gibt lesen Sie übermorgen in der Sonntagskrone!