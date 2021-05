Der Griff zur Flasche löst keine Probleme

Doch diese Zahlen sollten nicht über den gegensätzlichen Trend hinwegtäuschen: 13 Prozent griffen öfter zur Flasche. „Dabei handelt es sich einerseits um Menschen, die an der Front der Pandemie arbeiten mussten - etwa im Gesundheitssystem oder im Lebensmittelhandel - und den Alkohol zum Abschalten benutzten. Aber es betrifft vor allem all jene, die schon davor unter prekären Lebensverhältnissen und sozialer Isolation gelitten haben“, so Kahr, die befürchtet, dass die wahren Folgen der Pandemie auch in Bezug auf den Alkoholismus erst noch auf uns zukommen dürften.