Zertrümmerte Weltrekord: Olympiasieger Evans tot

Olympiasieger Lee Evans ist am Mittwoch in einem Krankenhaus in Lagos im Alter von 74 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Bei den Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt zertrümmerte der US-Amerikaner den 400-Meter-Weltrekord, seine 43,86 Sekunden hielten zwanzig Jahre.