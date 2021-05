Erwin Wurm: „Ich hoffe, die Statue taucht auf!“

„Mein Handy hört nicht mehr auf zu läuten“, sagte der weltbekannte Künstler Erwin Wurm am Mittwoch. Seit die „Krone“ ihm die Nachricht überbrachte, dass sein erschaffener „Kapuzenmann“ in der Wiener City gestohlen worden war, erreichen den gebürtigen Steirer Anrufe aus dem In- und Ausland. Wurm: „Nach 50 Nachrichten habe ich aufgehört zu zählen!“ Wie berichtet, haben noch unbekannte Täter in der Nacht auf vergangenen Samstag im Wiener Palais Harrach das Werk aus Gips und Acryl mitgehen lassen.