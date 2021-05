Flüchtlingsansturm löst diplomatische Krise aus

Grenzöffnung offenbar auch angekündigt

Anscheinend hatte Marokko in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht nur die Grenzkontrollen ausgesetzt, sondern dies bewusst angekündigt, damit möglichst viele Menschen mit Migrationswillen Bescheid wussten. „Wir hörten bereits am Sonntagmorgen von Migranten, dass es am Abend keine Grenzkontrollen mehr zu Ceuta geben würde“, erklärte Helena Maleno von der im marokkanischen Tanger stationierten spanischen Flüchtlingsorganisation Caminando Fronteras der Zeitung ABC.