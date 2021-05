„Faire“ Matura für über 5000 steirische Schüler

Positive Stimmung in den Schulen

So viele wie sonst in kaum einer steirischen Schule, wie ein „Krone“-Rundruf ergab: „Bei uns ist es nur ein Schüler“, sagt etwa Juri Höfler, Direktor des BORG in Kindberg. Er sieht die 42 Maturanten in seiner Schule gut vorbereitet. „Die Stimmung ist recht gut. Wichtig war natürlich, dass der Ergänzungsunterricht stattfinden konnte.“ Auch in der traditionsreichen HAK Grazbachgasse in der Landeshauptstadt ist die Gemütslage vor dem morgigen Tag X durchwegs positiv. „Wir sind bester Dinge“, sagt Direktorin Evelyn Plienegger. „Vom Gefühl her sind die Maturanten diesmal weniger aufgeregt als im ersten Lockdown.“