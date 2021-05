Familie filmt Buckelwal beim Jagen direkt an Dock

Blasen kreisen Beute ein

Buckelwale werden bis zu 15 Meter lang und stehen seit 1996 unter Artenschutz. Die Meeresgiganten jagen ihre Beute mit netzartigen Zylindern aus Blasen (siehe Bild oben). Dabei schwimmen sie in Runden und stoßen Sauerstoff aus, der sich in Blasen den Weg an die Oberfläche bahnt. So kreisen Buckelwale die Beute ein und bereiten sich auf den Fang vor.