Torjäger Dimitrevic auch Sportchef beim FavAC

Seit 2006 absolvierte er 500 Spiele und netzte dabei 250-mal. 2008 und 2010 schnappte er sich die Torjägerkrone in der Stadtliga. Jetzt will FavAC-Stürmer Sasa Dimitrijevic auch neben dem Platz als Sportchef in Favoriten glänzen: „Eine extrem spannende Aufgabe, auf die ich schon brenne. Ich spiele seit 15 Jahren in dieser Liga und habe dadurch einen sehr guten Draht zu vielen Spielern. Da kann ich meinem Klub sicherlich weiterhelfen“, weiß „Dimi“.



Auch mit 40 noch nicht Schluss

Der Ende des Jahres 40 wird, aber noch lange nicht Schluss machen möchte. „Körperlich geht es mir sehr gut. Während der Pause habe ich mich durch Läufe fitgehalten. Jetzt will ich noch die Saison zu Ende spielen und in der nächsten wieder voll angreifen!“ Auch Trainer Jürgen Novara schwärmt von seinem Kapitän: „Er ist schon seit Jahren mein verlängerter Arm, und seine Einstellung beeindruckt mich extrem.“