Tierischer Erfolg: Arbeitshelfer der anderen Art

Zuerst wird der Abfall bei den Haushalten in Bad Mitterndorf eingesammelt, danach bringen die Pferde in einem eigens dafür angefertigten Anhänger die Säcke zum eigenen Hof, wo diese schließlich in einen Presscontainer umgeladen werden. „Im Anschluss erfolgt die sortenreine Trennung der recycelbaren Materialien, diese wandern dann als Sekundärrohstoffe wieder zurück in den Wertstoff-Kreislauf“, erläutert Habel.