Addison Rae: Peepshow-Look bei MTV Movie Awards

Im BH am roten Teppich

Rae war als Präsentatorin für einen Award dabei und wollte diesen in einem sehr knappen, transparenten BH, der ein wenig an einen schmalen Balken erinnerte, überreichen. Das ging aber nicht in dem Outfit offenbar nicht, denn auf den offiziellen Fotos und Videos des Senders auf Instagram hat sie offenbar ein schwarzes Sakko drüberwerfen müssen, um den Look zu entschärfen.