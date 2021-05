Vincent Bueno: „Ich bin ein ruhiger Mensch“

Sie treten mit der bombastischen Ballade „Amen“ am Donnerstag beim Song Contest an. Sind Sie gläubig?

Ja, kann man sagen. Aber ich muss sagen, das ist eine sehr persönliche Sache. Etwa so, wie wenn ich mit einem Familienmitglied rede, das ist auch etwas ganz Intimes. Aber ich bin aus der Kirche ausgetreten. Kirche in dem Sinn geht für mich nicht. Für meine Mutter war es ein volles Desaster, weil ich ausgetreten bin. Aber wie gesagt, es geht da um etwas ganz Persönliches und eine Erfahrung anstatt einer Religion. Religion und gläubig sein ist etwas ganz anderes.