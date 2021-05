Neue Kärntner Feuerwehr-Kommandaten gewählt

Langjährige Gemeindekommandanten

Die Feuerwehr in Velden führt weiterhin Manfred Brugger, er ist auch der langjährige Gemeindekommandant. Stellvertreter bleibt für weitere sechs Jahre Thomas Kotz. Ebenfalls gleich blieb die Kommandantschaft mit Richard Novak und Klaus Kostinsky als Stellvertreter in Augsdorf sowie in Köstenberg mit Anton Koban und Alois Matko. Die Wahl des Veldener Gemeindekommandanten wird übrigens am 27. Mai durchgeführt.