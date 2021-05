Der Personal-Mangel schmälert Vorfreude

„Ein paar Wochen ist es ja okay, aber jetzt ist es nur noch mühselig.“ Gerald Pichler, Chef des Sagwirts in Krispl, kann den 19. Mai kaum erwarten. „Es wird wirklich Zeit, dass es wieder richtig los geht.“ Für den Neustart sucht er noch Personal. Aber: „Die Suche ist schwierig. Früher stand das Telefon nicht still, nachdem man in der Zeitung eine Stellenanzeige geschaltet hat. Jetzt melden sich nur zwei, drei Leute.“