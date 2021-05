„Einsamkeit ist die Volkskrankheit Nr.1“

Und was erwartet uns bei der zweiten Premiere?

Bei Tamara Stern geht es um Verankerung. Ihr gefällt der Lockdown eigentlich ganz gut, man muss niemanden mehr treffen. Die Frage ist: Was steckt dahinter? Sie fragt sich auch, wo sie als in Berlin lebende Jüdin eigentlich zuhause ist - in Anbetracht dessen, was politisch gerade passiert. Es geht hier auch um den Versuch, Halt zu finden. Und Benjamin hat es sich in der Krise vermeintlich sehr schön eingerichtet. Ein Nerd, der sich in seiner eigenen Wohnung die ganze Welt erschafft. Da geht es um Fragen wie: Was kann ich? Was bin ich? Bei Benjamin kommt es zu einem Rückgriff auf seine Kindheit, über die er sich definiert. Natürlich passt das nicht mehr so ganz in das Heute, wo andere Dinge verlangt werden. Und auch bei ihm - wie bei allen anderen - stellt sich die Frage nach der Wahrnehmung. Was bleibt, wenn ich mich in dieser Krise nur auf mich selbst besinne und was bin ich wert?