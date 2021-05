Alko-Geisterfahrerin löste einen Horrorunfall aus

Reifen herausgerissen

Der Wagen des 23-Jährigen drehte sich mehrmals um die eigene Achse, und durch diese Wucht wurde der linke Hinterreifen herausgerissen. Dieser krachte in den Wagen eines Kroaten (49), der nicht mehr ausweichen konnte. Eine nachkommende Lenkerin (17) aus Eferding war auch noch in den Unfall verwickelt. Die Geisterfahrerin, ihr Unfallgegner und dessen Beifahrerin (21) wurden mit Verletzungen in Spitäler gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei der geschockten Falschfahrerin einen Wert von 1,68 Promille.