Familie von getötetem Schwarzen erhält 10 Mio. $

Schussopfer hielt sein Handy hoch

Ein weißer Polizist hatte den 47-Jährigen am 22. Dezember vergangenen Jahres erschossen. Die Polizei war gerufen worden, weil ein Mann in einer offenen Garage ein Auto wiederholt startete und ausmachte. Als Hill aus der Garage mit einem Handy in der Hand auf die eintreffenden Polizisten zuging, wurde er erschossen. Der später entlassene Polizist gab an, er habe geglaubt, Hill habe eine Waffe bei sich gehabt. Eine Waffe wurde allerdings nicht gefunden. Der Ex-Polizist wurde wegen Mordes angeklagt.