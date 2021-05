Ab 17 Uhr LIVE: TSV Hartberg gegen Admira

Hartberg ist nach der 1:3-Niederlage am Dienstag punktegleich mit der siebentplatzierten Austria Achter. „Wir für uns haben grundsätzlich vor, sowieso jedes Spiel zu gewinnen. Aber in der konkreten Situation, in der wir uns befinden, ist es wichtig, der Austria zu zeigen, dass wir noch da sind, dass wir nicht locker lassen“, sagte Schopp. „Wir sind jetzt in Pflicht nachzusetzen und werden morgen gegen die Admira alles raushauen müssen.“ Die Niederösterreicher haben in seinen Augen eine „Mannschaft, die auch mutig ist“, und sich nicht nur tief in der eigenen Hälfte einmauert.