Ab 17 Uhr LIVE: LASK - Red Bull Salzburg im Ticker

Der LASK hat im Meisterschaftsfinish Blut geleckt. Mit dem 4:0 beim WAC tauchten die Linzer am Mittwoch aus ihrer Ergebniskrise und nehmen zwei Runden vor Schluss noch einmal die unmittelbaren Plätze hinter Meister Salzburg ins Visier. In der Neuauflage des Cupfinales am Sonntag (17.00 Uhr) in Pasching könnten Gernot Trauner und Co. zudem auf feiermüde „Bullen“ treffen. „Darauf sollte man nicht hoffen“, gab LASK-Coach Dominik Thalhammer zu bedenken. Mit dem krone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts.