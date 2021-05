Los landet in Waschmaschine: 26 Mio. Dollar futsch

Mitte November vergangenen Jahres hat eine Frau aus Norwalk im US-Bundesstaat Kalifornien an einer Tankstelle ein Lotterielos gekauft. Doch statt mit einem Jackpot in der Höhe von 26 Millionen Dollar (knapp 21,5 Mio. Euro) steht die Frau mit leeren Händen da, weil sie ihre Hose samt Los in die Waschmaschine gesteckt hat und so zerstört hat …