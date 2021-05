Feuerwehren wurden zu zwei Tierrettungen alarmiert

Spaziergängerinnen haben das Tier am Kathreinkogel in der eingehausten Zisterne entdeckt. Es hat sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr von selbst befreien können. „Der Kauz war anscheinend durch einen Spalt in der Dachkonstruktion in das Innere gelangt, seine Fluchtversuche endeten aber jeweils in der Verglasung der Konstruktion“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Und die Anfahrt dorthin gestaltete sich für die Feuerwehr etwas außergewöhnlich. Denn am Ende der asphaltierten Straße mussten die Einsatzfahrzeuge gegen einen Traktor, der sie samt Ausrüstung auf den Gipfel des Kathreinkogels brachte, ausgetauscht werden.