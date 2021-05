Ein Schritt mehr in Richtung Normalität

Großartige Neuigkeiten für alle Skifans! Auch wenn der eine oder die andere das Zürser Flexenrace gerne schon vorzeitig als Eintagsfliege abgetan hätte - die Chancen stehen sehr gut, dass der alpine Skiweltcup auch 2021 wieder am Arlberg Station macht. Im provisorischen Weltcupkalender scheint Zürs am 13. und 14. November als Austragungsort des einzigen Parallelrennens der Saison auf. „Jetzt muss nur noch der Vorstand des Internationalen Skiverbands den Plan Anfang Juni absegnen“, erklärt OK-Präsident Patrick Ortlieb gegenüber der „Vorarlberg Krone“. Ebenfalls erfreulich: Schritt für Schritt bewegen wir uns zurück in Richtung Normalität. Seit gestern ist es etwa wieder möglich, in Deutschland einkaufen zu gehen, vorausgesetzt, eines der drei „G‘s“ - genesen, getestet, geimpft - ist erfüllt. Erleichterungen gibt’s auch für Schüler: die Selbsttests in den Schulen werden künftig auch als „Eintrittskarte“ für Gastronomie und Veranstaltungen gültig sein. Sollten Sie noch nicht wissen, wie sie die Feiertage verbringen, hat Rubina Bergauer einen wunderbaren Tipp: eine landschaftlich und kulturhistorisch überaus interessante Wanderung im Montafon. Machen Sie’s gut, bleiben Sie gesund - und genießen Sie die Feiertage!