Autolenker stürzte acht Meter tief in Bach ab

LWK versank im Schotter

Die nächste Fahrzeugbergung stand für die Florians bereits am Mittwoch an. Ein LKW fuhr auf eine frisch mit Schotter geschüttete Zufahrt. Da der Schotter noch nicht verdichtet war, sank das Fahrzeug schließlich bis zu den Achsen in den losen Untergrund ein. Mit Hebekissen und Holzunterbau-Materialien konnten die Kameraden schließlich den Lastwagen anheben und aus dem Schotter befreien.