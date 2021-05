Auch die kommenden Tage fallen ins Wasser

Eine besonders große Regenportion erhalten bis Freitagmittag das Wein- und Waldviertel. „Dabei kommen in kurzer Zeit recht beachtliche Regenmengen zusammen“, berichtete Florian Pfurtscheller, Wetterexperte der Österreichischen Unwetterzentrale. So gab es Donnerstagfrüh etwa in Mistelbach „innerhalb von zwei Stunden 30 mm an Regen“, erklärte er - was der Hälfte des durchschnittlichen Niederschlags im Mai entspricht.