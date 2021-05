Was uns im Urlaub im Ausland erwartet

Das dürfte heuer auch mit der Urlaubsdauer kompensiert werden: Laut der Umfrage will sich jeder Vierte länger als zwei Wochen freinehmen. So lassen sich Reisen an weiter entfernte Urlaubsorte auch besser genießen - selbst wenn man dort noch mit Einschränkungen rechnen muss, etwa mit Masken- und Registrierungspflicht, Testungen, Quarantäne, Sperrstunden und Co.