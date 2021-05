Der Huawei Assistant zeigt sich im neuen Look - angeregt durch Feedback von Benutzern aus ganz Europa lässt sich der Assistent jetzt individuell konfigurieren und Karten mühelos so verschieben, wie sie für den User auf allen Huawei-Geräten (Smartphones und Tablets) am besten angeordnet sind. Mit einem Swipe nach rechts auf dem Startbildschirm haben Sie alle Funktionen des Huawei Assistant in Ihrer Hand.