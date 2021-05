Die Erde 82-mal umrundet

Der Beginn der Corona-Pandemie vor rund einem Jahr brachte für das Rote Kreuz bis dahin ungeahnte Herausforderungen. Denn im Rettungs- und Krankentransport sowie in der mobilen Hauskrankenpflege mussten plötzlich noch viel höhere Hygienestandards als bisher angewendet werden, um Personal und Patienten zu schützen. Zusätzlich standen und stehen die Helfer auch bei den vielen Teststraßen im Land unermüdlich im Einsatz. „Unsere Mitarbeiter entnahmen allein im vergangenen Jahr 62.411 Corona-Testabstriche und führten 1199 Covid-Transporte durch“, sagte Präsidentin Friederike Pirringer am Mittwoch in Eisenstadt. Nur durch das Engagement und die „großartige Arbeit unserer Mitarbeiter quer durch alle Leistungsbereiche“ habe man diese „unvergleichliche Krise“ bisher meistern können, unterstrich Pirringer.