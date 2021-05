Warum es um „Sputnik V“ wieder leise geworden ist

„Keine Scheuklappen“ bei Beschaffung

ÖVP-Klubobmann Wöginger hatte die Initiative für den „Sputnik V“-Impfstoff Mitte April verteidigt. Bei der Beschaffung dürfe es „keine Scheuklappen“ geben. Österreich sollte kaufen, was möglich ist. Aber nicht nur seitens der ÖVP war „Sputnik V“ fürs Jaukerl von Herrn und Frau Österreicher ins Spiel gebracht worden. So wollte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) den Impfstoff gar ohne Zulassung der EMA einsetzen, wie er Ende April sagte. Es gäbe genug Studien, die die Wirkungsweise von „Sputnik V“ beschreiben, so Hacker. „Es ist kein Wunderstoff, aber es kann in etwa das gleiche, was andere Impfstoffe können.“