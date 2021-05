Synchronschwimmen: Vasiliki Alexandri EM-Vierte

Vasiliki trauerte der knapp verpassten ersten Medaille der Drillinge in einem Großevent nach und fühlte sich unterbewertet. „Meine Enttäuschung ist nach der heutigen Leistung riesengroß. Ich war meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Ich hätte mir mehr verdient“, sagte Alexandri, die sich nun im Solo Free Finale am Mittwoch belohnen will. „Da habe ich noch eine gute Chance auf eine Medaille und die will ich unbedingt nutzen. Ich hoffe, dass ich bessere Punkte bekomme als heute und meiner Leistung entsprechend bewertet werden“, erklärte sie.