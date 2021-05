Kampf gegen Raser: den Schein vor Ort entziehen

Interview mit Landesrat Stefan Schnöll:



Herr Landesrat, sind Sie mit den neuen Maßnahmen schon zufrieden?

Es ist ein wichtiger Schritt, aber wir sind nicht am Ziel. Am Ende kommt es darauf an, schlimme Unfälle zu verhindern.



Zu den hohen Strafen, soll jetzt auch der Führerscheinentzug an Ort und Stelle kommen.

Ja, ich hoffe, dass er noch ins Raserpaket mit aufgenommen wird. Sonst kommt er im Herbst. Diese Bestimmung muss unmissverständlich sein. Es kann ja nicht sein, dass man sich mit der Behörde einen Termin ausmacht, wann es dem Sünder recht ist, den Führerschein abzugeben.



Wie schaut es mit der Fahrzeugabnahme aus?

Diese soll noch in diesem Jahr kommen und ist wahrscheinlich das wichtigste Instrument im Kampf gegen die Raser. Wir schauen uns jetzt auch das Berliner Modell gegen Raser an. Wird dürfen aber gerade bei den jungen Menschen auch nicht auf die Prävention vergessen.