Nach Sommerwetter kommt Kaltfront - und bleibt

Am Montag frühsommerlich bei bis zu 30 Grad, am Dienstag Kopfweh-Wetter dank des heftigen Föhns - und am Mittwoch? Da steht frösteln bei teils nur noch neun Grad an. Österreich wird nämlich in den nächsten Tagen von einer Kaltfront erfasst. Es wird es wieder kühl, regnerisch und unbeständig.