Autounfall beim Abbiegen: Zwei Frauen eingeklemmt

Auf der Görtschitztal Straße von Klagenfurt kommend in Richtung Brückl lenkte am Montag eine 23-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ihren Pkw. In Hausdorf bei Brückl wollte sie nach links einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 51-jährigen Villacher.