Geplatzte Öffi-Übernahme: Wirbel um Beraterkosten

Die Ausgaben für das abgesagte Projekt sind allerdings geblieben: Allein in der Stadt häuften sich 81.902 Euro an Beratungskosten an, wie eine SPÖ-Anfrage zeigt. „Hätte der Landeshauptmann sich vorab erkundigt, hätten wir uns das erspart“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Im Büro Haslauers ortet man hingegen notwendige Ausgaben und einen Zwischenschritt. Man könne nun im „Echtbetrieb“ die Lage beobachten und in gut drei Jahren über die Ausgliederung erneut entscheiden. Zudem habe die Opposition der Vorgangsweise zugestimmt.