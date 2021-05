Die Steiermark und Liechtensteins Adel

Es gab hierzulande seit dem Mittelalter eine steirische Familie Liechtenstein und eine niederösterreichische, deren Familiengrenzen in der Wahrnehmung der Bevölkerung jedoch verschwammen. Heute spielt in der Steiermark nur mehr das mit dem Fürstenhaus in Vaduz verwandte, aus Niederösterreich stammende Haus Liechtenstein-Nikolsburg eine Rolle. Das steirische Geschlecht, genannt Liechtenstein-Murau, starb im Jahr 1619 aus - im „Mannesstamm“, wie es historisch korrekt heißt.